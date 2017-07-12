Наблюдатели сообщают, что лидер «ИГ» Багдади, возможно, мёртв

Располагающийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за правами человека сообщает, что получил подтверждающие сведения от источников внутри террористической группировки «Исламское государство» («ИГ», запрещена во многих странах) о том, что лидер «ИГ» Абу Бакр аль-Багдади мёртв. В своем заявлении 11 июля директор правозащитной группы Syrian Observatory for Human Rights Рами Абдель Рахман говорит, что Багдади умер в провинции Дейр-эз-Зор в восточной части Сирии, однако ему неизвестно, когда и как наступила смерть.

Белый дом и американские военные сказали, что пока не могут подтвердить сообщения о вероятной смерти Багдади. Генерал-лейтенант Стивен Таунсенд сказал, что поступают разные сообщения, однако не имеет представления о состоянии Багдади. На данный момент не подтверждают сообщения о возможной смерти Багдади и курдские и иракские должностные лица.

Месяц назад министерство обороны России объявило о том, что предполагает, что Багдади был уничтожен при авиаударе в городе Ракка в провинции Дейр-эз-Зор 28 мая. Социальные аккаунты, которые связывают с «ИГ», заявлений не опубликовали. Ранее появлялись ложные сообщения о его смерти.