США провели испытание противоракетного комплекса

Американское агентство противоракетной обороны заявило во вторник, 11 июля, об успешном испытании с Аляски противоракетного комплекса THAAD, входящего в систему противовоздушной обороны США.

Условная цель в виде баллистической ракеты промежуточной дальности запущена в ночь на 10 июля с самолета C-17 ВВС США в районе над Тихим океаном севернее Гавайев, сообщает агентство. Цель, по заявлению агентства, засечена, отслежена и перехвачена комплексом THAAD на острове Кадьяк в штате Аляска.

В заявлении агентства отмечается, что испытание было запланировано месяц назад, а цель схожа с ракетами, задействованными в проведенных ранее северокорейских ракетных испытаниях. Испытание межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореей 4 июля вызвало еще большую обеспокоенность по поводу угрозы со стороны Пхеньяна.

Проведенное 10 июля испытание THAAD стало 14-м по счету успешным испытанием из 14 осуществлённых. Этот оперативно разворачиваемый противоракетный комплекс предназначен для перехвата баллистических ракет как внутри, так и за пределами атмосферы на заключительной стадии полета. В нем используется технология ударного поражения для уничтожения ракет на больших высотах.