Узбекистанцы, перемещающиеся между странами дальнего зарубежья с просроченной «выездной визой», не будут привлечены к ответственности

Граждане Узбекистана, находящиеся в странах дальнего зарубежья и ездящие в другие государства без двухгодичной выездной визы ОВИР, будут освобождены от наказания. По словам консула Узбекистана в Германии Азима Озотова, данный порядок не касается узбекистанцев, находящихся в странах СНГ. То есть, граждане, пребыващие на территории стран СНГ с истекшим сроком выездной визы, должны вернуться в Узбекистан.

Встретившийся 9 июля в Праге с узбекистанцами консул Узбекистана в Германии Азим Озотов, сообщил об отмене наказания гражданам, которые находятся в странах дальнего зарубежья и передвигаются по другим государствам без так называемой двухгодичной «выездной визы». Ранее без этой выездной визы узбекистанцам запрещалось путешествовать по государствам, с которыми республика установила визовый режим.

– Граждане, у которых истек срок выездной визы ОВИР, могут свободно путешествовать по странам Шенгенской зоны, а также выезжать в США, Астралию и Турцию. Теперь это не считается правонарушением, – сказал консул Азим Озотов.

Однако данный порядок не касается стран СНГ.

Данное заявление консула Узбекистана в Германии во время встречи с узбекистанцами, проживающими в Чехии, стало неожиданной новостью для многих граждан.

Однако, по данным, полученным в Управлении въезда, выезда и оформления гражданства МВД Узбекистана, новый порядок был введен в мае 2016 года.

До этого времени гражданам Узбекистана, находящимся в странах зарубежья с просроченной «выездной визой», запрещался выезд в третьи страны. В данном случае они должны были вернуться в Узбекистан и получить новую «выездную визу» сроком на два года.

Нарушившие данный порядок граждане, согласно 223 статьи Уголовного кодекса Узбекистана, привлекались к штрафу от двухсот до четырехсот минимальных размеров заработной платы, а в случае повторного нарушения порядка наказывались ограничением свободы от трех до пяти лет либо лишением свободы от трех до пяти лет.

По данным Республиканского ОВИРа, после того, как в 2014 году была введена уголовная ответственность в отношении граждан, нарушивших порядок получения «выездной визы», в стране увеличилось количество лиц, привлеченных к суду за совершение правонарушений небольшой тяжести.

– Учитывая данное обстоятельство, в конце мая 2016 года со стороны МВД, Генпрокуратуры и СНБ были внесены изменения в постановление №8 Кабинета Министров от 1995 года. Теперь, если у граждан, находящихся в странах дальнего зарубежья, истек срок «выездной визы», они спокойно могут выехать в третьи страны. Например, если срок «выездной визы» истек в Турции, то гражданин может выехать в США, из стран Азии в Европу. Даже если он вернется, к примеру, из третьей страны в Турцию, а оттуда уже в Узбекистан, он все равно не будет привлечен к ответственности, – сказал в разговоре без микрофона с репортером «Озодлика» сотрудник Республиканского ОВИРа.

По официальным данным, новый порядок не касается граждан Узбекистана, находящихся с просроченной «выездной визой» на территории стран СНГ.

– То есть, в каком случае нарушается порядок «выездной визой». Это случается тогда, когда находящийся в странах дальнего зарубежья гражданин Узбекистана с просроченной визой въезжает на территорию одной из стран СНГ и снова уезжает в страну дальнего зарубежья. К примеру, если гражданин Узбекистана, находящийся с просроченной «выездной визой» на территории Турции въезжает в Россию или Казахстан, а оттуда снова возвращается в Турцию, то он уже считается нарушителем визового порядка, – сказал нашему радио сотрудник Республиканского ОВИРа.

Однако чиновник не сообщил о причинах того, почему новый визовый порядок не коснулся граждан, находящихся в странах СНГ.

Напомним, что в состав Содружества Независимых Государств (СНГ) входят 12 стран, среди которых Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан, Казахстан, Россия, Грузия, Украина, Молдова, Беларусь, Азербайджан и Армения.

Как сообщил «Озодлику» сотрудник Республиканского ОВИРа, наказание в отношении граждан, находящихся на территории СНГ и нарушивших порядок «выездной визы», остался без изменений.

Узбекистан – единственная из стран бывшего Советского Союза, которая сохранила выдачу разрешения на выезд своим гражданам. Документ выдается органами внутренних дел сроком на два года. Стоит выездная виза около 30 долларов – если не давать взятки за ускорение выдачи.

Международное сообщество неоднократно выступало с критикой этой практики, заявляя, что выдача таких виз может легко стать орудием в борьбе с оппозицией в стране. Но правительство Узбекистана пока не собирается отменять «выездные визы».