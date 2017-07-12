Комиссия Минздрава не нашла второго новорожденного близнеца

Министерство здравоохранения Кыргызстана завершило работу по заявлению о пропаже во время родов одного из близнецов. Как сообщает пресс-служба ведомства, специальная комиссия выезжала на место и изучила всю медицинскую документацию, взяты объяснительные со всех медработников территориальной больницы города Балыкчи.

В ходе служебного расследования было установлено, что гражданка Н. М. была поставлена на учет в городском ЦСМ и тогда в ее медкарте записали, что ожидается двойня. Ближе к дате родов женщина попала в родильное отделение с угрозой ранних родов, но тогда в диагнозе уже не было записи, что ожидается двойня. Позже эти записи менялись и каждый раз протоколы УЗИ были противоречивы.

Медики не исключают, что возможно специалистами УЗД дано ошибочное заключение, так как старые аппараты УЗИ, не способны на качественную визуализацию.

«Во время родов был извлечен один плод женского пола массой 3 кг 250 граммов. Ввиду отсутствия твердых копий УЗИ (фотографии) на разных сроках беременности, противоречивых записей в стационаре, сделать однозначный вывод о наличии у пациентки многоплодной или одноплодной беременности не представляется возможным», – говорится в заключении комиссии.

Напомним, скандал в городской больнице Балыкчи разгорелся в начале июля. Роженица подозревает, что одного из рожденных ею малышей могли забрать медики, так как по ее словам, аппарат УЗИ не мог 8 раз подряд ошибиться, показывая, что она ждет близнецов. Но врачи говорят, что во время родов женщина была в сознании и наблюдала весь процесс своими глазами.