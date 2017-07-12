Российский адвокат Наталья Весельницкая, участвовавшая во встрече с сыном президента Трампа, уже попадала в центр внимания официальных лиц США из-за подозрений в тайном лоббировании. У нее были сложности с въездом в страну.

В США развивается скандал вокруг встречи сына президента Дональда Трампа с российским адвокатом, которая якобы обещала предоставить компромат на Хиллари Клинтон, главного соперника его отца в президентской гонке.

Во вторник 11 июля Дональд Трамп-младший опубликовал свою переписку c британским PR-специалистом Робом Голдстоуном. Во время избирательной кампании 2016 года тот предлагал Трампу-младшему «информацию от прокурора из России».

По словам Голдстоуна, эта информация – «элемент поддержки российским правительством г-на Трампа» и она «была бы выгодна отцу» для использования против Хиллари Клинтон.

Трамп-младший встретился с российским адвокатом Натальей Весельницкой 9 июня 2016 года, в самый разгар президентской гонки. Сам он назвал эту встречу бесполезной. Представители Демократической партии раскритиковали этот поступок, увидев в нем готовность принять помощь от российского правительства для победы на выборах.

Российский адвокат Наталья Весельницкая еще до встречи с сыном президента Трампа привлекала внимание американских официальных лиц. Ее подозревали в лоббировании против столь ненавистной Кремлю юридической системы США. Кроме того, в США были недовольны крупным счетом, который выставил отель за проживание адвоката – его оплачивало американское государство.

Весельницкая встречалась с Дональдом Трампом-младшим и зятем президента Джаредом Кушнером в июне 2016 года. За несколько месяцев до этого она сообщила американскому федеральному суду, что ей было отказано в американской визе. Впоследствии ей в особом порядке разрешили въезд, поскольку она защищала российского бизнесмена в деле об отмывании денег, которое вызывало повышенный интерес официальной Москвы.

Весельницкая играла важную роль в пиар-давлении на американское правосудие, которое занималось делами россиян, обвиняемых в злоупотреблениях.

На минувших выходных она обратила на себя внимание в связи с публикацией в The New York Times, где говорилось о встрече адвоката с сыном президента Трампа и представителями его предвыборного штаба.

Из описания той встречи Трампом-младшим можно сделать вывод, что Весельницкая обещала компрометирующие материалы на кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Американские разведслужбы ранее заявляли, что Клинтон стала объектом хакерских атак и пропагандистской кампании со стороны России с целью нанести ущерб ее предвыборной гонке.

Сообщение о встрече поступило на фоне расследования Конгрессом и ФБР контактов сотрудников аппарата Трампа с российскими официальными лицами. Администрация Трампа отвергает любые обвинения в незаконных связях, однако негативный новостной фон пока не рассеялся.

Весельницкая ранее представляла интересы компаний с российским капиталом, а также была связана с российскими официальными лицами, однако никаких публичных данных о ее тесном сотрудничестве с российским руководством нет. Тем не менее, в Московской области за ней закрепилась репутация человека, способного влиять на принятие решений в коммерческих спорах.

В ее адрес звучали обвинения в том, что она строит свою карьеру на коррупционных сделках и пользуется своими контактами во властных структурах и деловых кругах, однако она называет их ложными.

Весельницкая принимала участие в международных проектах, в том числе в США: в 2012 году она пыталась добиться отмены «Закона Магнитского», чем вызвала подозрения у американской администрации.​

Заинтересованный наблюдатель

Закон Магнитского назван в честь российского аудитора Сергея Магнитского, который умер в следственном изоляторе в 2009 году. Сообщалось, что смерти предшествовали избиения и медицинская халатность. По мнению сторонников Магнитского, это было местью со стороны сотрудников налоговой службы и полиции за то, что он разоблачил их налоговую аферу на сумму 230 миллионов долларов США.

По Закону Магнитского, около 50 российским официальным лицам и другим лицам, подозреваемым в преступлениях, отказано в визе в США, на них также наложены финансовые санкции. Закон вызвал возмущение Москвы, и в качестве ответной меры Россия запретила гражданам США усыновлять российских детей.

Весельницкая представляла интересы российского бизнесмена Дениса Кацыва, сына одного из руководителей госкорпорации «Российские железные дороги». Против холдинга Кацыва «Превезон» выдвигались обвинения в отмывании денег, полученных в результате раскрытых Магнитским налоговых махинаций.

В декабре 2015 года генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил о деле «Превезона»: «Мы со стороны с интересом наблюдаем за этим процессом».

Однако когда стало известно о встрече Весельницкой с сыном Трампа, пресс-секретарь президента Путина заявил, что не знает ее. «Мы не знаем, кто это. И, разумеется, мы не можем отслеживать встречи всех российских адвокатов как внутри страны, так и за рубежом», – сказал журналистам Дмитрий Песков.

Одним из ключевых моментов дела «Превезона» стала попытка защиты опровергнуть связь между смертью Магнитского и налоговой аферы на 230 миллионов долларов США. Путин заявлял, что речь идет о трагедии, но никакой криминальной подоплеки там нет.

Весельницкая часто давала интервью, в которых обвиняла инвестора Уильяма Браудера, на которого работал Магнитский, в фальсификации данных о смерти последнего. Кроме того, она занималась продвижением неоднозначного фильма с разоблачениями Браудера, показы которого проходили в Вашингтоне.

Менее чем через три месяца после инаугурации Трампа, сенатор-республиканец от штата Айова Чак Грассли призвал Министерство юстиции США глубже расследовать связи Весельницкой с лоббистской кампаний против «Закона Магнитского», которая противоречит американскому законодательству.

The New York Times приводит слова бывшего сотрудника спецслужб о том, что Весельницкая и ее окружение в свое время привлекали внимание ФБР.​

Роскошный отель, дорогие блюда, особое разрешение на въезд

В ходе процесса по делу «Превезона» Весельницкая вступила в конфликт с американской прокуратурой.

В ноябре 2015 года прокурор Прит Бхарара передал ведущему дело судье письмо, в котором утверждается, что Весельницкая, Кацыв и другие люди вовлечены в получение более 50 тысяч долларов США от правительства США во время четырехдневного пребывания в Нью-Йорке для дачи показаний.

В эти расходы входят дорогие блюда и напитки, а также двухдневное проживание в Plaza Hotel «в номере по 995 долларов США за ночь для Натальи Весельницкой, которая показаний не давала и даже не присутствовала на слушаниях», – писал Бхарара.

«Госпожа Весельницкая остановилась в менее дорогой гостинице во время слушаний, но переехала в Plaza после их окончания и только после того, как суд заявил, что правительство возместит расходы защиты», – добавил Бхарара.

За два месяца до этого Весельницкая заявила в федеральном суде Манхеттена, где рассматривалось дело «Превезона», что ранее ей было отказано в американской визе, однако позже ей разрешили въезд по особой процедуре, чтобы позволить адвокату представлять интересы Кацыва.

Пока не вполне ясно, по какой визе Весельницкая находилась в США во время встречи с сыном Трампа. Есть сведения, что судья по делу «Превезона» как минимум один раз ходатайствовал о продлении разрешения на ее пребывание в США.

В мае «Превезон» согласился на мировое соглашение – за день до того, как должен был начаться суд. Компания согласилась заплатить правительству США 6 миллионов долларов США, не признав себя виновной. Весельницкая назвала это своей победой.​

Обманутые ожидания?

Дональд Трамп-младший рассказал The New York Times, что встречу с Весельницкой организовал его знакомый, который сказал, что она, возможно, располагает информацией, способной помочь предвыборному штабу его отца в борьбе с Хиллари Клинтон, однако Трамп-младший не знал ее имени до встречи.

Во время встречи, по словам Трампа-младшего, Весельницкая заявила, что у нее есть «информация о том, что лица, связанные с Россией, финансируют Национальный комитет Демократической партии и поддерживают госпожу Клинтон», однако не предоставила «никаких подробностей и доказательств».

«Потом она сменила тему и предложила обсудить усыновление американцами российских детей и Закон Магнитского», – рассказал Трамп-младший, добавив, что после этого он закончил встречу, поняв, что ее «слова о потенциально полезной информации были лишь предлогом для встречи».

10 июля представитель Весельницкой заявил RFE/RL, что в настоящий момент она не готова ответить на вопросы, и попросил задать их в письменной форме.

Ответ на электронное письмо журналиста RFE/RL – где в том числе спрашивалось о встрече с Трампом-младшим и о том, кто организовал встречу, – пока не поступил.

8 июля Весельницкая заявила The New York Times, что не обсуждала с Трампом-младшим президентских выборов, «никогда не действовала от имени российского правительства» и «никогда не обсуждала эти вопросы с представителями российских властей».