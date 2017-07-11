На казахско-узбекской границе открыли дорогу и пункт пропуска

В Южно-Казахстанской области (ЮКО) сегодня открылась автомобильная дорога международного значения М-39 в направлении «Ташкент-Термез» и пункт пропуска «Сырдарья».

Дорога М-39 в Узбекистан проходит через Алматинскую, Жамбылскую и Южно-Казахстанскую области. Протяженность дороги, проходящий через Мактааральский район ЮКО, составляет 24,1 километров. Власти рассчитывают, что при открытии и вводе в эксплуатацию этого объекта дорожное сообщение сократится до 80 км, что позволит сэкономить время в пути.

Автомобильная дорога «Ташкент-Термез» действовала и раньше, но была закрыта в 2006 году. Местные власти заявляют, что повторное ее открытие стало возможным в результате соглашения между двумя странами в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзияева в Казахстан 22-23 марта.