В правительстве Туркменистана заявляют о выявлении коррупционеров

В Туркменистане при участии сотрудников государственных органов по борьбе с коррупцией были выявлены факты крупномасштабной коррупции, продолжавшейся на протяжении нескольких лет, сообщили официальные СМИ страны.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов, выступивший с речью на заседании правительства заявил о том, что в Туркменистане никогда не будет места коррупции, вслед за этим уволил министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

По словам директора отдела по борьбе с коррупцией Мухамметхана Чакыева, в ходе последних проверок были выявлены десятки сотрудников, годами занимающихся коррупцией. В отчете чиновника сообщается, что несколько сотрудников одного из госконцернов были задержаны с большой суммой наличных, а также у них обнаружены тысячи пачек сигарет и запрещенное лекарство «Трамадол».

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства также был обвинен в злоупотреблении должностными полномочиями.

В ходе проверок деятельности банковской системы также был выявлен ряд коррупционных преступлений.