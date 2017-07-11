Глава Пентагона Джеймс Мэттис дал интервью старшекласснику

Министр обороны США Джеймс Мэттис дал интервью старшекласснику, который увидел в школьной газете случайно попавший в фотокадр номер личного телефона главы Пентагона.

В мае 16-летний Тедди Фишер отправил по этому номеру сообщение с просьбой об интервью.

Мэттис перезвонил ему, и они проговорили 45 минут. В июне Фишер разместил полученное интервью в интернете.

10 июля об этой истории написало издание The New York Post.

Беседуя с юношей, Мэттис заявил, что именно мировое лидерство Соединенных Штатов обеспечивало стабильность в мире после Второй мировой войны – прежде всего через «план Маршалла», ООН, Бреттон-Вудскую конференцию (по послевоенному урегулированию вопросов мировых финансов), Международный валютный фонд и НАТО.

Отвечая на вопрос о путях борьбы с террористической идеологией, министр предложил запустить программу массового обучения в США иностранных старшеклассников.

Обозреватели отмечают, что эти слова Мэттиса идут вразрез с курсом администрации Дональда Трампа на ограничение иммиграции. Только на днях власти США отказали во въездных визах шести афганским студенткам, которые хотели принять участие в соревновании по робототехнике.