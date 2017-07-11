Рахмон призвал таджикистанцев не носить хиджаб и бороду

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал граждан страны не носить бороду и хиджаб. Выступая сегодня в Душанбе, Рахмон, который бессменно правит страной с 1992 года, высоко оценил роль принятого десятилетие назад закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов».

По словам Рахмона, ношение хиджабов и облачение женщин в черное не соответствует национальным традициям страны, а ношение бороды, по его словам, не обязательно является признаком религиозности. Он призвал граждан «поклоняться Всевышнему сердцем» и не стремиться выразить свою «правоту» через внешние атрибуты, сообщает «Озоди» (Таджикская редакция Радио Свобода).

Рахмон заявил, что гражданам следует сохранить то, что, как он выразился, является «истинной культурой таджиков», и противостоять «чуждой культуре и традициям», которые, по его словам, распространяются через Интернет. Правительство Рахмона неоднократно призывало к усилению светских принципов в этой бывшей советской республике, восьмимиллионное население которой состоит преимущественно из мусульман.

В Таджикистане ранее власти запретили ношение платков в школах и запретили детям посещать мечети. В минувшие несколько месяцев из зарубежных мусульманских учебных заведений в страну были возвращены тысячи учащихся. Меры приняты на фоне сообщений властей о присоединении таджикских граждан к боевикам в Ираке и Сирии.