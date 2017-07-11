Узбекистан активизирует борьбу с незаконными браками

Власти Узбекистана усиливают борьбу против многоженства и стремятся защитить женщин от незаконных браков, пишет издание «Каравансарай».

Законодатели работают над новым законопроектом, позволяющим привлекать к уголовной ответственности имамов, которые тайно выполняют обряд венчания «никах», содействуя многоженству.

Многоженство официально запрещено в Узбекистане, но некоторые богатые люди имеют несколько жен.

«У некоторых богатых людей есть несколько жен, – сообщила «Каравасараю» Нодира Азизова, представительница женского комитета Узбекистана в Алмазарском районе города Ташкент. – Существуют отдельные случаи ... Некоторые случаи зарегистрированы официально [несмотря на незаконность], а другие – с помощью обряда «никах» [мусульманский свадебный обряд], который тайно выполняют имамы».

В законодательстве Узбекистана предусмотрено наказание за полигамию до трех лет лишения свободы и штраф в размере от 50 до 150 минимальныx размеров оплаты труда. Женщины в таких случаях не наказываются.

Однако в настоящее время закон ничего не говорит об имамах, которые выполняют обряд «никах», способствуя многоженству. Президент Шавкат Мирзияев хочет закрыть эту лазейку, пишет СА-News.

Выступая перед общенациональной аудиторией имамов на видеоконференции 15 июня в Ташкенте, президент Шавкат Мирзияев указал на существование полигамных браков, которые благословляются священнослужителями, выполняющими «никах».

Вскоре в стране вступит в силу закон, предусматривающий уголовное преследование священнослужителей, регистрирующих незаконный брак через обряд «никах», сказал он.

«В настоящее время разрабатывается законопроект, предусматривающий привлечение к уголовной ответственности каждого религиозного деятеля, заключившего брак для пары без государственного свидетельства», – сказал он, согласно телеканалу «Узбекистан».

Азизова и другие наблюдатели ожидают принятия этого закона в ближайшее время, поскольку они считают полигамию нарушением прав женщин.|