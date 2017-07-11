Власти Таджикистана озабочены возвращением «джихадистов» из Сирии

C 2015 года к группировке «Исламское государство» («ИГ») примкнул 1141 житель Таджикистана, около 300 боевиков-таджиков убиты в боях в Сирии и Ираке, 70 – добровольно вернулись на родину. Такие цифры привел Сайфулло Сафаров, первый замдиректора Центра стратегических исследований (ЦСИ) при президенте Таджикистана на пресс-конференции в Душанбе.

Власти Таджикистана в прошлом году сообщали о 60 гражданах страны, которые добровольно вернулись из зон боевых действий в Сирии и Ирака и покаявшись сдались властям. Ко многим из них применили примечание к статье 401 УК Таджикистана, согласно которому «лицо, добровольно отказавшееся от незаконного участия в вооруженном конфликте на территории других государств, освобождается от уголовной ответственности».

Примечание было одобрено парламентом Таджикистана в 2015 году. Однако не раскаявшимся боевикам грозит лишение свободы сроком от 12 до 20 лет.

По словам Сайфулло Сафарова, власти Таджикистана всерьез озабочены возможным возвращением с оружием в руках граждан страны, воюющих на стороне «ИГ». «Те, кто добровольно вернулись из Сирии и Ирака и избежали тюремного заключения, могут стать головной болью для властей лишь в случае нестабильности и народного бунта в Таджикистане. Поэтому, руководство страны понимает, что необходимо сохранить мир и спокойствие в Таджикистане, и относиться к раскаявшимся боевикам с душевной теплотой», – говорит замдиректора ЦСИ.

Сообщается, что в последние месяцы сотни «джихадистов» уже перебрались в Афганистан. Многие из них «разместились поближе к дому» – в северных районах Афганистана, граничащих с Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменистаном.