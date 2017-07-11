Назарбаев подписал поправки, запрещающие выдвигаться в президенты простым людям

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки, приводящие законодательство в соответствие с изменениями, внесенными в Конституцию, сообщает сегодня официальная пресса.

Разработанные после принятых в этому году поправок к Конституции поправки к некоторым законодательным законам предусматривают, помимо прочего, дополнительный вид уголовного наказания в виде лишения гражданства за террористические и другие особо тяжкие преступления.

Также этими поправками в законодательство вносятся нормы, исключающие возможность рядовым гражданам баллотироваться в президенты. В частности, чтобы стать кандидатом в президенты потребуется наличие опыта работы на государственной службе или на выборных государственных должностях не менее пяти лет и подтверждение отсутствия заболеваний, препятствующих исполнению президентских обязанностей.

Законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан» парламент одобрил в прошлом месяце.

Также Назарбаев, по сообщению его пресс-службы, подписал изменения и дополнения в некоторые законодательные акты по вопросам развития местного самоуправления и электроэнергетики. Тексты этих законов публикуются в печати.