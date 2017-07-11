Россия ввела ограничения на ввоз из Узбекистана экзотических животных

«Россельхознадзор» обвинил Ветеринарную службу Узбекистана в незаконной торговле редкими видами животных и птиц, и ввел ограничения на их ввоз в Россию.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору («Россельхознадзор») официально объявила о введении с 7 июля ограничения на ввоз из Узбекистана ряда экзотических животных.

В указании «Россельхознадзора», который был обнародован на сайте организации, сообщается о введении временного ограничения на ввоз в РФ из Узбекистана экзотических животных и птиц, за исключением животных-компаньонов, перевозимых владельцами в некоммерческих целях, а также цирковых животных, временно ввозимых в РФ.

В Управлении «Россельхознадзора» по Оренбургской области на запрос «Озодлика» сообщили о том, что данное решение было принято после визита специальной делегации «Россельхознадзора» в Узбекистан:

– Да, есть это ограничение на реализацию экзотических животных и птиц. Об этом говорится в Указании от 7 июля № ФС-КС 13752, которое непосредственно касается Республики Узбекистан. Введены временные органичения на ввоз в РФ из Узбекистана экзотических животных и птиц, за исключением животных-компаньонов, перевозимых владельцами в некоммерческих целях, а также цирковых животных, временно ввозимых в РФ. Причина в незаконной отгрузке из Узбекистана. Пока все поставки не наладятся, пока Узбекистан не урегулирует их, этот запрет может быть не снят, – сказала нашему радио представитель Управления «Россельхознадзора» по Оренбургской области Марина Алексеева.

«Не исключено, что узбекская ветеринарная служба, оформляя сопроводительные документы на животных, пыталась легализовать поставки приматов и экзотических птиц, выращенных в странах Юго-Восточной Азии», приводится на сайте «Россельхознадзора».

При этом поставляемые из Узбекистана экзотические животные, согласно ветеринарным свидетельствам, прошли лабораторные исследования на наличие ряда серьезных заболеваний, в том числе общих для человека и животных, однако при проведении проверки выяснилось, что эта информация не соответствует действительности в связи с отсутствием в Узбекистане лабораторий, которые могут провести такие исследования.

В настоящее время «Россельхознадзор» планирует направить в Генеральную прокуратуру России все материалы, собранные на основании этих фактов. Помимо этого, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору объявила о том, что планирует провести инспекции питомников других стран, в частности, Армении и Вьетнама, которые массово поставляют экзотических животных в Россию.

Госкомитет ветеринарии Узбекистан: О запрете нам официально не сообщали

В государственном комитете ветеренарии Узбекистана «Озодлику» сообщили, что информированы о введении ограничения на ввоз из Узбекистана в Россию ряда экзотических животных и птиц, но при этом добавили, что официального оповещения с российской стороны не получали.

– Мы видели это Указание на официальном сайте «Россельхознадзора», об этом пишут и в Интернете, но к нам официальное письмо пока не поступило. Российская сторона должна отправить письмо в Министерство внешних экономических связей, после чего наша сторона примет решение и объявит о нем, – сказал нашему радио попросивший не разглашать его имени представитель Государственного комитета ветеренарии Узбекистана.

На сайте Госкомитета ветеренарии Узбекистана нет информации о ведении ограничения на ввоз из Узбекистана в Россию ряда экзотических животных и птиц.

По данным Государственного комитета Узбекистана по охране природы, на сегодняшний день в стране зарегистрировано 22 питомника по разведению экзотических животных, 19 питомников по разведению диких животных, 13 зоопарков и один передвижной зоопарк.

Ранее «Озодлик» не раз сообщал о том, что пограничники и сотрудники таможенных служб России и Казахстана неоднократно предотвращали незаконную попытку ввоза в свои страны экзотических животных, в частности, черепах, раков, попугаев и других видов певчих птиц, а также различных видов обезьян, змей, декоративных собак и других редких животных из Узбекистана.

В последние годы Генеральная прокуратура России не раз выражала обеспокоенность продажей в Интернете животных, занесенных в Красную книгу, а также животных, которые находятся на грани исчезновения.

По данным Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, годовой оборот от незаконной торговли редкими видами животных составляет более 10 миллиардов рублей (166 миллионов долларов США).