В кыргызском руднике «Кумтор» перевернулась цистерна с топливом

В Кыргызстане на руднике «Кумтор» перевернулась автоцистерна с топливом.

Как сообщается на официальном сайте «Кумтор Оперейтинг Компани», 9 июля во время осуществления регулярного конвоя, доставляющего грузы на рудник «Кумтор», произошел наезд одной из автоцистерн с грузом горючего на берму безопасности. «Перевернувшись, автоцистерна съехала с технологической трассы и оказалась на узком пологом участке, где произошла утечка примерно семи тонн дизельного топлива», – отмечается в релизе.

При этом в компании заверили, что «попадания в какой-либо водный источник не произошло, поскольку случившаяся утечка топлива затронула лишь ограниченный по площади участок местности». На загрязненной территории в тот же день была проведена полная очистка.

Водитель автоцистерны получил легкие травмы и был доставлен в местную больницу. А соответствующие госорганы оповещены о случившемся. Компания сотрудничает с местными органами власти для завершения расследования случившегося.