В Казахстане местный житель протестовал перед судом в женской юбке

В Шымкенте перед зданием Южно-Казахстанского областного суда вчера протестовал местный житель, надев женскую юбку. Мужчина 30 лет, попросивший не указывать его имя и не показывать лицо, говорит, что поводом для его протеста стали ошибки в текстах местных судей – в одном из них его назвали «гражданкой», в другом неправильно был указан адрес его места жительства, сообщает «Азаттык» (Казахская редакция Радио Свобода).

Областной судья Мухтар Каримов, который принял участника акции протеста, сказал, что на его письма уже отвечали. «Если утверждаете, что постановление задело честь и достоинство, то составляйте жалобу», – посоветовал судья.

Протестовавший в женской юбке мужчина позже сообщил, что по этому вопросу обратился с заявлением к председателям областного суда и Верховного суда.