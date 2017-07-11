В Стамбуле две девушки освобождены от рук узбекской «Мамы Розы»

Активисты из Турции, США и России освободили из рук сутенерши из Узбекистана двух девушек из Хорезмской и Ферганской областей республики. Женщина, возглавлявшая в загранице сеть публичных домов, обещая молодым девушкам работу няни, обманным путем вывезла их из Чимкента в Стамбул.

Активисты из Турции, США и России помогли спасти двух девушек из рук сутенерши из Узбекистана, которая руководила сетью публичных домов в Турции.

5 июля 25-летняя Халима Хайитбаева из города Ургенч в Хорезмской области Узбекистана успела сообщить через мессенджер IMO своему бывшему работодателю в Санкт-Петербурге о том, что женщина, пригласившая ее в Турцию работать няней, на самом деле оказалась сутенершей. После выхода статьи на сайте «Озодлика» об истории этой девушки, активисты из разных стран мира решили помочь спасти ее от рук недобропорядочной работодательницы.

– Мои знакомые из Стамбула пришли ей на помощь, – говорит парень по имени Бек, проживающий в Санкт-Петербурге.

Отважный охранник

По словам Бека, 8 июля вечером парень из Хорезма, работавший в одной из охранных фирм в Турции, смог спасти Халиму Хайитбаеву от рук «Мама Розы» из Узбекистана:

– Хайитбаева вместе с одной подругой выбежали из дома в домашней одежде. Сейчас они находятся в безопасном месте. 11 июля утром они хотят обратиться за помощью в консульство Узбекистана в Стамбуле. Сутенерши и сутенеры сильно запугивали этих девушек, – говорит «Озодлику» парень, спасший молодых девушек из Узбекистана.

Жертвы обмана

По словам еще одного активиста, который принимал участие в спасении девушек от рук сутенеров, кроме Халимы Хайитбаевой, активистам удалось спасти еще одну девушку из Ферганы по имени Мадина, которая попала в руки сутенеров двадцать дней назад:

– Мадина, как и Халима, рассказала о том, что в Стамбул ее привезли обманным путем. Когда девушка приехала в эту страну, сутенеры заявили ей, что потратили 4 тысячи долларов, чтобы привезти ее в Турцию и повесили на нее долг. В течение 20 дней Мадина обслужила 15-20 клиентов и смогла рассчитаться с долгом в размере 3 тысяч долларов. Потом она решила бежать вместе с Халимой. Сейчас девушка хочет вернуться в Узбекистан, но очень боится, что родные узнают о ее истории в Стамбуле, – говорит собеседник.

Репортеру «Озодлика» удалось пообщаться по телефону с каждой из этих девушек. Халима Хайитбаева рассказала нашему радио о том, что оказалась жертвой обмана:

– В России я работала няней. В 2014 году умер мой отец, мне пришлось поехать в Узбекистан, тогда в мой паспорт был поставлен штамп о моем депорте из России. Поэтому мне пришлось остаться на родине. Затем одна моя подруга пригласила меня работать няней или официанткой в Турции. Меня привезли из Узбекистана в Казахстан, пограничкам сказали, что я еду на работу в Казахстан. Группу девушек собрали в Чимкенте, – рассказывает Халима.

По ее словам, 4 июля группа девушек прилетела в Стамбул:

– В аэропорту меня встретила подруга. Затем она отвела меня в квартиру в районе Аксарай. Там меня встретили сутенерша из Каттакурганского района по имени Бахар и вооруженный пистолетом сутенер по имени Нуриддин. Выяснилось, что они заплатили моей подруге 500 долларов, чтобы она нашла им меня. Когда я поняла, что они хотят заставить меня работать проституткой, я сразу же связалась с парнем по имени Бек, в доме которого работала няней в Санкт-Петербурге. Он в свою очередь рассказал о моей истории репортеру «Озодлика», потом прочитавшие статью активисты спасли меня, – говорит Халима Хайитбаева.

Как рассказывает парень по имени Бек, в 2012 году Халима вместе с двумя сестрами и зятьями приехала из Узбекистана в Санкт-Петербург в поисках работы. По его словам, хорезмская девушка нянчила его дочь.

В 2015 году, когда девушка возвращалась в Узбекистан, пограничники поставили ей в паспорт штамп о запрете на въезд в Россию. Некоторое время Халиме пришлось работать официанткой в одном из кафе в Ургенче.

​После того, как три года назад отец Халимы скончалась, а двухкомнатная квартира, в которой она жила вместе с матерью и сыном, пошла под снос, девушка была вынуждена искать работу в Турции из-за запрета на въезд в Россию.

Редакция «Озодлика» сообщила полиции Стамбула и консульству Узбекистана в этом городе о подробностях того, как Халима Хайитбаева попала в руки сутенеров.

И в полиции, и в узбекском диппредставительстве обещали изучить через свои каналы подробности случившегося, а также найти гражданку Узбекистана и помочь ей.

О точном количестве узбекистанцев, проживающих в Турции, а также о количестве узбекских девушек и женщин, занимающихся проституцией, как на добровольной, так и на принудительной основе, неизвестно.

Ранее «Озодлик» сообщал о рейдах турецкой полиции по борделям, во время которых были задержаны женщины из Узбекистана. Однако о дальнейшей их судьбе также ничего неизвестно.