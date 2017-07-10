Отказ Виталию Пономареву во въезде в Кыргызстан поступил от соответствующих госорганов

Указание, чтобы не впускать российского правозащитника Виталия Пономарева в Кыргызстан, поступило от соответствующих госорганов. Об этом «Азаттыку» (Кыргызской редакции Радио Свобода) сообщил начальник управления пограничного контроля Государственной погранслужбы КР Мирланбек Сарлыкбек уулу.

Главу базирующегося в Москве правозащитного центра «Мемориал» Виталия Пономарева, ехавшего 9 июля из Казахстана в Кыргызстан, не впустили в страну. Об этом сообщил он сам.

– Когда я проходил паспортный контроль перед въездом в Кыргызстан, пограничники забрали мой паспорт и куда-то унесли. Через какое-то время они вернулись и вручили мне акт о том, что я не могу въехать в страну. В этом акте написано лишь то, что согласно 43 статье Закона «О государственной границе» и статье 7 Закона «О внешней миграции» мне запрещен въезд в Кыргызстан. И все. Какой орган принял такое решение, на какой срок или что-то еще – ничего не написано, – сказал Виталий Пономарев.

Причем ранее, 29 июня он прилетал из Москвы в Кыргызстан и принимал участие в форуме по борьбе с экстремизмом, который прошел с 1 по 3 июля. На следующий день – 4 июля – он вылетел в Астану.

Как сказал репортеру «Азаттыка» (Кыргызской редакции Радио Свобода) начальник управления пограничного контроля Государственной погранслужбы КР Мирланбек Сарлыкбек уулу, Виталий Пономарев не был допущен в Кыргызстан на основании указаний Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) и Министерства внутренних дел Кыргызстана.

Однако ГКНБ пока воздерживается от комментариев по этому поводу.

Виталий Пономарев является руководителем программ по Центральной Азии правозащитного центра «Мемориал».

Правозащитнику уже запрещали въезд в Кыргызстан во времена правления экс-президента Курманбека Бакиева. В 2009 году его не впустили пограничники в аэропорту «Манас», а во второй раз россиянина развернули на железнодорожной станции в Каинды.

Правозащитники Кыргызстана обратились к омбудсмену по ситуации с запретом на въезд в страну Пономарева.

Сейчас Виталий Пономарев находится на КПП «Ак жол» близ казахско-кыргызской границы. Он планировал забрать в Бишкеке личные вещи, которые оставил перед отъездом в Казахстан. Кроме того, правозащитник пытается вернуть билет, по которому он должен был вылететь из Бишкека в Москву.