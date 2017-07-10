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Сайфулло Сафаров: Деятельность ПИВТ за рубежом – угроза безопасности Таджикистана

Сайфулло Сафаров, первый замдиректора Центра стратегических исследований (ЦСИ) при президенте Таджикистана.

Сайфулло Сафаров, первый замдиректора Центра стратегических исследований (ЦСИ) при президенте Таджикистана убежден, что деятельность запрещенной Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) за рубежом, в том числе, в городах Европы, угрожает безопасности страны. Это заявление прозвучало после митинга сторонников ПИВТ и Группы 24 в германском городе Дортмунд, сообщает «Озоди» (Таджикская редакция Радио Свобода).

Сайфулло Сафаров отметил, что правительство, народ, политические партии и движения Таджикистана должны быть бдительными перед угрозой ПИВТ.

9 июля в городе Дортмунд (Германия) состоялся митинг, посвященный 20-й годовщине подписания соглашения о мире и национальном согласии в Таджикистане. В нем выступили председатель ПИВТ Мухиддин Кабири, представители Группы 24 и Коалиции конструктивных сил Таджикистана.

Осенью 2015 года, после попытки мятежа экс-замминистра обороны страны Абдухалима Назарзода, ПИВТ была обвинена в организации переворота. Верховный суд Таджикистана признал ее террористической и запретил деятельность партии на территории республики. Еще раньше – 9 октября 2014 года власти включили Группу 24 в список экстремистских и террористических организаций.

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