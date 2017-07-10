Сайфулло Сафаров: Деятельность ПИВТ за рубежом – угроза безопасности Таджикистана

Сайфулло Сафаров, первый замдиректора Центра стратегических исследований (ЦСИ) при президенте Таджикистана убежден, что деятельность запрещенной Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) за рубежом, в том числе, в городах Европы, угрожает безопасности страны. Это заявление прозвучало после митинга сторонников ПИВТ и Группы 24 в германском городе Дортмунд, сообщает «Озоди» (Таджикская редакция Радио Свобода).

Сайфулло Сафаров отметил, что правительство, народ, политические партии и движения Таджикистана должны быть бдительными перед угрозой ПИВТ.

9 июля в городе Дортмунд (Германия) состоялся митинг, посвященный 20-й годовщине подписания соглашения о мире и национальном согласии в Таджикистане. В нем выступили председатель ПИВТ Мухиддин Кабири, представители Группы 24 и Коалиции конструктивных сил Таджикистана.

Осенью 2015 года, после попытки мятежа экс-замминистра обороны страны Абдухалима Назарзода, ПИВТ была обвинена в организации переворота. Верховный суд Таджикистана признал ее террористической и запретил деятельность партии на территории республики. Еще раньше – 9 октября 2014 года власти включили Группу 24 в список экстремистских и террористических организаций.