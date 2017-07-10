СМИ: московский адвокат обещала Трампу компромат на Клинтон

Старший сын президента США Дональд Трамп-младший встретился в ходе прошлогодней президентской кампании с близким к Кремлю адвокатом Натальей Весельницкой, которая обещала ему компромат на Хиллари Клинтон. Об этом сообщила в воскресенье газета The New York Times со ссылкой на трех информированных сотрудников Белого дома.

Беседа состоялась в штаб-квартире Трампа на Манхэттене 9-го июня 2016 года, спустя всего две недели после того, как политик практически обеспечил себе номинацию от Республиканской партии на президентских выборах. Центральный вопрос в расследовании «российского следа» в прошлогодней кампании заключается в том, имел ли место сговор между избирательным штабом Трампа и Россией. Встреча Трампа-младшего с Весельницкой, согласно The New York Times, является первым открытым свидетельством того, что, по крайней мере, некоторые люди из команды республиканского кандидата были готовы принять помощь России.

Газета не располагает информацией о том, передала ли на самом деле Весельницкая команде Трампа сведения, компрометирующие Хиллари Клинтон. На вопрос The New York Times о целях встречи с Весельницкой Трамп-младший ответил в минувшую субботу, что они обсуждали закрытую Кремлем программу усыновления российских детей американцами. Имя Клинтон он не упомянул вообще. Однако уже на следующий день сын президента уточнил, что разговор начался с заявления Весельницкой и том, что люди, связанные с Россией, финансируют Демократическую партию и лично Хиллари Клинтон. И только после того, как ему стало ясно, что ничего конкретного собеседница сказать не может, Трамп-младший перевел разговор на тему международного усыновления.

Программа усыновления отменена Россией в ответ на принятие в США «Закона Магнитского». Как пишет The New York Times, Весельницкая на какое-то время даже попала в поле зрения ФБР, так как защищала российских чиновников, которых Сергей Магнитский обвинял в присвоении многомиллионых бюджетных сумм. Она также играла видную роль в развернутой в США в прошлом году кампании, имевшей целью добиться отмены «Закона Магнитского».