В Сирии соблюдается перемирие, заключенное США, РФ и Иорданией

Прекращение огня в Сирии, заключенное при посредничестве Соединенных Штатов, России и Иордании, в воскресенье не нарушалось. Об этом сообщает Франс пресс со ссылкой на наблюдателей. Перемирие было заключено накануне новых мирных переговоров в отношении конфликта, продолжающегося шесть лет. О соглашении в пятницу объявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В понедельник в Женеве представители правительства Сирии и оппозиционные делегации должны провести новый раунд переговоров.

Как сообщает Франс Пресс, столкновения и обстрелы прекратились в трех южных провинциях, где заключено перемирие, Дараа, Кунейтра и Свиида. Глава британской группы по наблюдению за правами человека в Сирии информирует, что с утра на основных фронтах в трех провинциях отмечалось прекращение боевых действий между правительственными войсками и оппозиционными группировками. Исключение составили несколько снарядов, выпущенных в Дараа до полудня.

Наблюдатели также сообщают, что прекращение огня сохраняется вечером в воскресенье. Сирийский режим объявил об одностороннем прекращении огня в понедельник, но боевые действия продолжались на передовых рубежах в трех провинциях.

Соглашение о прекращении огня заключено после того, как союзники режима Россия и Иран и сторонница мятежников – Турция – согласилась на майских переговорах в столице Казахстана, Астане, создать четыре зоны «деэскалации» в Сирии. Осуществление соглашения было отложено, поскольку три стороны пытаются договориться, кто будет следить за зонами, одна из которых расположена на юге Сирии.