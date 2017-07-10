Хоким Намангана покинул пост после визита Мирзияева
Шавкатжон Абдуразаков назначен новым хокимом Намангана на внеочередной сессии Наманганского городского кенгаша народных депутатов. Об этом сообщается на сайте хокимията Наманганской области.
Шавкатжон Абдуразаков ранее занимал должность заведующего департаментом в правительстве Узбекистана.
Баходир Бекходжаев, проработавший руководителем городской администрации с июня 2013 года, покинул пост по решению президента Шавката Мирзияева «в связи с допущением недостатков, допущенных в ряде сфер».
Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев начал рабочий визит по Наманганской области 7 июля. В течение двух дней он посетил различные объекты и ознакомился с проводимыми реформами в регионе.
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