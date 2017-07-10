В Ташкенте воспели «испытанную временем» дружбу с Таджикистаном

Министерство иностранных дел Узбекистана разместило на своем официальном сайте документальный фильм «Узбекистан – Таджикистан: дружба, испытанная временем», подготовленный государственным телеканалом «O‘zbekiston».

«Отношения между узбекским и таджикским народами это не новая реальность, появившаяся вчера или сегодня, в течение многих веков буквально сплелись между собой духовность, религиозные и культурные отношения этих двух народов» – так начинается документальный фильм, посвященный политическим, экономическим, культурным и духовным связям двух соседних государств.

Авторы ленты «Узбекистан – Таджикистан: дружба, испытанная временем» напоминают слова первого президента Узбекистана Ислама Каримова о том, что «Таджики и узбеки – один народ, говорящий на двух языках». Об исторических корнях и культурно-духовной общности двух народов говорят и эксперты фильма. По словам председателя таджикского национального культурного центра «Согдиана» в городе Чирчик Арзигул Абдурахмановой, «мы люди одной крови, просто говорим на двух языках». «Все обряды у нас одинаковые, даже одежда и семейные празднества. Никто не может различать узбеков и таджиков», говорит она.

Литературовед Султонмурод Алимов отмечает, что у таджиков и узбеков не только одинаковые свадьбы, тюбетейки, музыкальные инструменты. «У нас и музыка одинаковая. Ведь слово «Шамшмаком» с таджикского переводится как «шесть макомов». Когда эта мелодия начинается, нельзя предугадать прозвучит ли песня на узбекском или таджикском». По словам Истада Косимова, другого литературоведа, издревле на этой земле был популяренпоэтический жанр «Ширу шакар», когда поэты сочиняли одну строфу на таджикском, а другую на узбекском языках.

В фильме отмечается, что на сегодняшний день в Узбекистане на таджикском языке ведется обучение почти в 250 школах, в которых насчитывается более 55 тысяч учащихся. В республике действуют таджикские национально-культурные центры, издаются газеты на таджикском языке. За четверть века высокими наградами Узбекистана были награждены около 700 граждан Узбекистана таджикской национальности, говорится в фильме.

Авторы фильма рассказывают и об истории политического сотрудничества двух стран после того, как 25 лет тому назад между ними были установлены дипломатические отношения. По словам посла по особым поручениям МИД Узбекистана Илхамджана Негматова, «в последнее время происходят глубинные изменения в отношениях Узбекистана с соседними странами, в том числе, и с Таджикистаном. Встреча президентов Узбекистана и Таджикистана в Самарканде, недавние телефонные переговоры и встреча в Эр-Рияде, очень теплая беседа двух президентов, стали мощным толчком для развития всесторонних отношений республик».

Но не обошлось и без капли дегтя. В фильме вновь было озвучены претензии Узбекистана на расположенную на территории Таджикистана Фархадскую ГЭС. Этой ГЭС пользуются обе страны, но официально она принадлежит Узбекистану, который не отказывается от своих претензий на нее и даже планирует потратить на ее модернизацию около 100 миллионов долларов США. Авторы фильма подчеркивают, что в строительстве ГЭС участвовали узбекские специалисты и более 70 тысяч жителей областей Узбекистана.

Документальный фильм «Узбекистан – Таджикистан: дружба, испытанная временем» появился на сайте МИД Узбекистана после того, как глава ведомства Абдулазиз Камилов во время «прямой линии» в международном пресс-клубе в Ташкенте говорил о показанном по узбекскому ТВ «очень хорошем фильме про таджикско-узбекские отношения». По словам Камилова, фильм «сделан в очень дружелюбном духе».

Фильм вышел в эфир на фоне потепления таджикско-узбекских отношений, которое началось после прихода к власти президента Шавката Мирзияева. В апреле этого года в Душанбе состоялась самая крупная за последние почти три десятилетия выставка-ярмарка товаров предприятий и компаний Узбекистана. Более 160 компаний и предприятий представили свыше 1500 наименований товаров узбекского производства. В таджикской столице прошли Дни культуры Узбекистана. Выставка-ярмарка товаров предприятий и компаний Таджикистана в Ташкенте и Дни культуры Таджикистана в Узбекистане состоятся осенью нынешнего года. 11 апреля, первые за 25 лет, в душанбинском аэропорту приземлился самолет авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари», выполняющий регулярный рейс Ташкент-Душанбе-Ташкент. Двумя месяцами раньше раньше – 10 февраля таджикская авиакомпания «Сомон Эйр» совершила первый экспериментальный и технический рейс в Ташкент. Было решено, что полеты между столицами будут выполнять эти авиакомпании на паритетной основе. Сейчас рассматриваются вопросы об облегчении визового и пограничного режима.