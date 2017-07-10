В Кашкадарьинской области расследуют действия врачей, которые признали живого младенца мертвым

Следователи УВД города Карши, который находится в Кашкадарьинской области Узбекистана, расследуют действия врачей, которые после операции, проведенной полуторамесячному Мухаммаджону Рашидову, заявили его родителям, что мальчик «мертв». Ребенок неожиданно очнулся, когда его тело омыли и готовились предать земле. Однако каршинские врачи заявляют, что после операции родственники забрали живого малыша домой, написав расписку.

Неправильный диагноз «убил» ребенка

Не представившийся сотрудник УВД города Карши сообщил «Озодлику» о том, что в настоящее время правоохранительные органы расследуют действия врачей, которые признали ныне живого полуторамесячного Мухаммаджона Рашидова мертым:

– Так как мать Мухаммаджона является уроженкой Каршинского района, заниматься расследованием этого дела начали наши коллеги из Каршинского района. Но так как мертвым малыша признали в многопрофильной больнице в городе Карши, это дело 7 июля было передано в УВД. Сейчас наши следователи продолжают расследование этого случая, – сказал сотрудник УВД города Карши.

По словам бабушки Мухаммаджона, Наргизы Курбановой, после хирургической операции, проведенной ее внуку, врачи посоветовали ей и ее дочери мужаться, заявив, что ребенок умер:

– Мухаммаджон родился 14 мая, но спустя два дня после рождения у него началась рвота. Нас возмущает то, что в больницу мы привезли его 16 мая, но прооперировали его 28 июня. Оказывается, до этого времени кишка ребенка свернулась и лопнула. После операции нам выдали его тело, подвязав челюсть и связав ноги. Когда мы увозили тело малыша из больницы, к нам вышел доктор и сказал: «Пожалуйста, напишите расписку о том, что вы забираете тело малыша». Когда я сказала ему: «Зачем писать расписку, когда ребенок мертв?», врач ответил мне: «Некоторые люди, забрав из больницы мертвых младенцев, выбрасывают их тела в канаву или мусорку. Поэтому напишите расписку о том, что вы забрали у нас тело своего внука». Я написала ему эту расписку. А теперь врачи заявляют, что я забрала из больницы живого внука под расписку. Но кто может забрать ребенка домой сразу после операции? Какой родитель заберет такого ребенка домой и будет смотреть ему в лицо, думая, «когда же ты умрешь?», – говорит репортеру «Озодлика» бабушка младенца Наргиза Курбанова.

По ее словам, ребенок впал в такое состояние из-за неверно поставленного диагноза:

– Если в больнице было восемь врачей, то все они лечили ребенка восемью способами. У ребенка лопнула толстая кишка, кал отравил всю брюшную полость. Кишки целых 15 дней были переполнены калом, – говорит собеседница.

Младенец очнулся перед захоронением

О том, что полуторамесячный Мухаммаджон Рашидов жив, первым узнал мужчина, который омывал тело ребенка перед тем, как похоронить его:

– Могильщик уже вырыл землю, еще один мужчина проводил обряд омовения покойника, как вдруг, он закричал, что ребенок жив. Вчера следователи допрашивали муллу и мужчину, который проводил обряд омовения. Ведь на похороны внука собралась вся махалля. Как мы могли провести джаназу (похоронный обряд) живому ребенку, – говорит «Озодлику» бабушка внезапно ожившего младенца Наргиза Курбанова.

Однако, как заявил в телефонном разговоре с репортером нашего радио заместитель главного врача медицинского объединения Кашкадарьинской области Рустам Эшмурадов, после хирургической операции Мухаммаджон Рашидов еще был жив:

– Никто не говорил им, что ребенок мертв. Родственники забрали его сразу после операции, оставив нам расписку. Никто абсолютно не говорил, что Мухаммаджон умер после операции. Врачи только сказали родственникам, что он находится в тяжелом состоянии и вряд ли выживет. А они, в свою очередь, заявили нам, что не станут мучить ребенка и заберут его домой, – сказал замглавврача.

По его словам, в настоящее время Мухаммаджон Рашидов находится в отделении реанимации медицинского объединения Кашкадарьинской области.

Официальный ответ

Накануне на сайте Министерства здравоохранения Узбекистана был обнародован официальный ответ начальника Управления здравоохранения Кашкадарьинской области Тулкина Расулова по данному случаю.

В его ответе, в частности, говорится следующее: «Когда ребенка забирали домой он не был мертв, как об этом пишут в социальных сетях, он был еще жив. Об этом даже свидетельствует расписка написанная его бабушкой Шахнозой Хамидовой (на самом деле бабушку Мухаммаджона Рашидова зовут Наргиза Курбанова – «​Озодлик»​). Заключение о смерти ребенка было сделано его родственниками, которые не сообщили об этом медицинским работникам.

Ребенка вернули обратно в отделение реанимации многопрофильного медицинского объединения Кашкадарьинской области в тот же день, когда и забрали, примерно в 22:30-23:00. Затем были продолжены процедуры лечения.

4 июля детский хирург Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи И.Каримов ознакомился со всеми результатами анализов, историей болезни Мухаммада Рашидова, и проконсультировал ребенка. И.Каримов пришел к выводу, что изначально диагноз ребенку был поставлен правильно, а лечение проводилось по стандартной схеме. После чего, он дал дополнительные рекомендации.

В настоящее время больной находится в отделении реанимации и продолжает проходить лечение».

Однако, как сказала «​Озодлику» бабушка Мухаммаджона Рашидова, Наргиза Курбанова, заявление начальника Управления здравоохранения Кашкадарьинской области Тулкина Расулова написано на основании ложной информации. Женщина заявила, что продолжит бороться ради установления истины.

Редакция «​Озодлика» продолжает следить за ходом развития событий вокруг этой истории.