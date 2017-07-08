Узбекистанцы стали приобретать мясо в граммах

За последний месяц в Узбекистане мясо подорожало на 20 процентов. Сегодня говядина на рынках республики стоит – 28 тысяч сумов за килограмм, а баранина – 33-38 тысяч сумов. По словам источников внутри страны, в супермаркетах мясо стоит еще дороже. Мясники связывают причину подорожания мяса с ростом цен на корма.

В минувшую неделю в Ташкенте подорожало мясо. Это привело к резкому росту цен на мясо в областях республики.

– За неделю мясо подорожало на восемь тысяч сумов. На базаре килограмм мяса с костями можно купить за 33 тысячи сумов, мякоть стоит более 38 тысяч сумов за кило, – говорит репортеру «Озодлика» пенсионер из Асакинского района Андижанской области.

В супермаркетах республики мясо с костями стоит еще дороже, говорят источники нашего радио.

В Ташкенте рост цен на мясо начался в прошлом месяце.

– В сети супермаркетов «Корзинка» килограмм мяса с костями стоит более 38 тысячи сумов, если вы захотите купить мякоть, то это будет стоить еще дороже. Поэтому мы вынуждены покупать мясо по граммам. У нас нет иного выхода, – говорит «Озодлику» пенсионерка из Ташкента Мастура-опа.

Предприниматель по имени Бунёдбек, занимающийся торговлей мясом, говорит, что основной причиной роста цен на мясо является подорожание корма для скота.

– Если вы спросите о причинах подорожания мяса у мясников, то они скажут вам, что это связано с уменьшением количества крупного рогатого скота. Скажут, что корма подорожали. Сейчас очень трудно с шелухой и жмыхом. Кроме того, в этом году наблюдается дефицит грубого сена. У нас снова может подорожать мясо, если сократится поставка крупного рогатого скота с южных регионов, – сказал предприниматель.

По мнению наблюдателей, внутренние факторы, а точнее обесценивание узбекской валюты по отношению к доллару, также влияют на рост цен на мясо:

– Сейчас на «черном рынке» валют 1 американский доллар стоит 8,5 тысячи сумов. Если доллар будет дорожать, то и цены на мясо соответственно поднимутся. Если привозить мясо из Казахстана и Кыргызстана, то в валюте это будет стоить очень дорого. Сейчас в Узбекистане один килограмм мяса стоит почти 5 долларов США. Если считать это в валюте, то покажется, что мясо стоит у нас не так уже и дорого. Но ведь узбекистанцы получают зарплату в сумах. Поэтому людям, которые получают у нас среднюю зарплату в размере 500 тысяч сумов (около 59 долларов США), очень тяжело покупать мясо, – говорит «Озодлику» предприниматель из Андижана.

Напомним, что ранее местные власти пытались регулировать цены на мясо.

На рынках столицы и некоторых регионов Узбекистана были установлены лавки с менее дешевым мясом.

Однако такой административный подход пока еще не дал ожидаемого результата.