ЦБ Узбекистана сообщил о скором принятии решения по либерализации валютного рынка

Центральный банк Узбекистана совместно с правительством прорабатывает меры по либерализации валютного рынка страны. Как передает Podrobno.uz, об этом 7 июля сообщил в ходе заседания международного пресс-клуба заместитель директора департамента ЦБ Бобир Абубакиров.

Представитель регулятора напомнил о принятии Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана, которая предусматривает совершенствование денежно-кредитной политики, а также поэтапное внедрение современных рыночных механизмов валютного регулирования.

«По этому вопросу со стороны ЦБ, правительства и экономического блока министерств и ведомства проводится соответствующая работа, идет анализ. Думаю, что в ближайшие дни в этом направлении предприниматели почувствуют хорошие новости», – сказал Абубакиров.

Представители ЦБ также объяснили необходимость резкого повышения в этом году ставки рефинансирования с 9% до 14% годовых. «Сейчас мы говорим о либерализации валютного рынка, мы хотим перейти к рыночным механизмам формирования валютного курса, поэтому повышение ставки было необходимостью», – отметил заместитель директора департамента ЦБ Зафар Азимов.

Он отметил, что ЦБ следит и анализирует цены на потребительском рынке и инфляционные риски. По его словам, ставка будет пересмотрена в сторону снижения, если эти показатели будут стабильными.

Также стало известно о создании фонда по поддержке предпринимательской деятельности.

«ЦБ совместно с коммерческими банками всегда поддерживает предпринимателей, сейчас мы инициировали очень важный проект. Это будет специальный фонд поддержки предпринимательства. Что он будет из себя представлять обязательно объявим», – добавил Азимов.