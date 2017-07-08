«Исламское государство» заявило об ответственности за нападение на Синае
Экстремистская группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за вчерашнее нападение на армейский передовой пост базирования на Синайском полуострове. Убиты 23 египетских солдата из 60-ти, несущих службу в гарнизоне.
Смертник на заминированном автомобиле подорвался у поста, находящегося юго-западнее пограничного города Рафах. В это время отряд джихадистов, на двадцати внедорожных автомобилях, интенсивно обстреливал египетские позиции. Таких кровопролитных нападений на Синайском полуострове не было в последние два года.
Атака на египетский гарнизон показала способность «Исламского государства» к активным действиям в то время, когда формирования джихадистов в Сирии и Ираке теряют позиции.
Правительство Египта годами ведет борьбу с джихадистами на Синае. «Исламское государство» рассматривает полуостров как идеальное место для базирования и тренировок своих отрядов.
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