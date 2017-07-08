Полиция задерживает сторонников Навального в городах России

В Москве полицейские задержали около тридцати волонтеров предвыборного штаба Алексея Навального. Об сообщил юрист движения «Прогрессивное право» Виталий Серуканов. О задержаниях также пишет в твиттере соратник оппозиционера Николай Ляскин.

В Екатеринбурге в субботу был задержан юрист местного штаба Навального. Сторонники оппозиционера также рассказали, что машину, на которой волонтеры перевозили листовки, остановили, а агитационные материалы – изъяли. Накануне сотрудники МВД приходили с обыском в помещение, где находится штаб.

В Ижевске также остановили машину с листовками. В Тюмени двух активистов, участвующих в «агитационном субботнике» Навального, задержали для личного досмотра, сообщает «Медиазона».

В штабе Навального в Краснодаре сообщают о нападении на волонтера в Новороссийске. Человек, которого активисту удалось заснять на телефон, утверждает, что он сотрудник полиции.

В Волгограде гараж, в котором хранится мебель из штаба оппозиционера, обыскали под предлогом расследования дела о публикации коллажа со скульптурой «Родина-мать», облитой зеленкой. Об этом написал в Твиттере местный активист Алексей Волков. Позднее он уточнил, что сотрудники МВД ничего не забрали.

С начала этой недели полиция проводит обыски и задержания в городах, где действуют предвыборные штабы Алексея Навального. Сторонники оппозиционера считают это попыткой сорвать агитационные акции, которые намечены на субботу и воскресенье.