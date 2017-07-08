Россия, США и Иордания сообщили о перемирии на юго-востоке Сирии
На юго-востоке Сирии США, Россия и Иордания достигли договоренности о перемирии и «деэскалации» с 9 июля.
Это подтвердили госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД России Сергей Лавров в кулуарах саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге.
По словам Тиллерсона, речь идет о той зоне военных действий, которая находится недалеко от Иордании.
Госсекретарь отметил, что достигнутая договоренность показала способность США и России сотрудничать в деле урегулирования в Сирии. Обе страны продолжат усилия в этом же направлении в отношении ситуации в других районах Сирии, сказал Тиллерсон.
В ходе шестилетнего вооруженного конфликта в Сирии погибли почти полмиллиона человек. Миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома.
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