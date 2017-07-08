В Гамбурге Путин и Трамп беседовали более двух часов вместо запланированных 30 минут (видео)

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп – в ходе своей первой личной встречи – беседовали более двух часов вместо запланированных 30 минут.

Встреча прошла в кулуарах саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге.

Путин сообщил, что обсуждалась ситуация на Украине, в Сирии, борьба с терроризмом, киберпреступностью.

На переговорах также присутствовали госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Перед началом беседы оба лидеры выразили надежду на ее позитивное влияние на двусторонние отношения.

​Ранее сообщалось, что президенты обсудят широкий круг тем, начиная с войны в Сирии, конфликта на Украине, до ядерной и ракетной программ Северной Кореи, а также предполагаемого вмешательства Москвы в предвыборную кампанию в США.