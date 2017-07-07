Президент Кыргызстана обнародовал доходы за 2016 год

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев опубликовал свою декларацию доходов и указал, что заработал в прошлом году 1 миллион 246 тысяч сомов, это примерно 17900 долларов. Расходы при этом составили 8 миллионов 385 тысяч сомов, это примерно 120400 долларов. Как Атамбаев отметил в декларации, из собственных накоплений.

Из имущества, согласно документу, у Атамбаева указано строение на 116 квадратных метров с участком 2,7 гектара, а также многолетние насаждения на 6,4 гектара. Кроме того, Атамбаев владеет в доверительном управлении ОсОО НПФ. Движимого имущества у него, судя по декларации, нет.

Намного больше в 2016 году заработал близкий родственник Атамбаева – 250 тысяч сомов по месту работы, 369 тысяч сомов в виде дивидендов, 2,5 миллиона сомов от гражданско-правовых договоров и 100 тысяч долларов от процентов, начисленных за вклады. О каком близком родственнике идет речь, в декларации не указано.

За год доходы президента Кыргызстана не сильно изменились. В 2015 году Атамбаев указывал, что заработал 1 миллион 298 тысяч сомов. Но тогда он потратил 34 миллиона сомов.

Атамбаев ранее заявлял, что стал долларовым мультимиллионером задолго до своего президентства. Оппозиционные политики в Кыргызстане не раз обвиняли президента Алмазбека Атамбаева в коррупции.