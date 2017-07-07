В ООН одобрен проект первого всестороннего договора о запрете ядерного оружия

На специальной конференции ООН одобрен проект первого всестороннего договора о запрещении ядерного оружия.

Начавшиеся в марте межправительственные переговоры по его подготовке проходили без участия ядерных держав – Великобритании, Китая, России, США и Франции.

Участники договора обязуются ни при каких обстоятельствах не развивать, не испытывать, не производить, не приобретать, не владеть, не хранить, не применять и не угрожать применением ядерного оружия или ядерных взрывных устройств.

Документ будет открыт для подписания с 20 сентября и вступит в силу, если в течение 90 дней его ратифицируют 50 стран.