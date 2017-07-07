Азербайджан заявил об обстреле армянских позиций в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле и «уничтожении значительной живой силы подразделений» армянских военных на территории самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. Азербайджанские военные утверждают, что обстрел был произведен, чтобы помешать противнику устроить «провокации».

В свою очередь пресс-служба армии обороны самопровозглашенной республики сообщила, что в результате обстрела с применением минометов и артиллерии со стороны вооруженных сил Азербайджана были ранены трое военнослужащих. В сообщении отмечается, что войска НКР открыли ответный огонь.

Армения и Азербайджан регулярно обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня на границе самопровозглашенной республики.

Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, объявил о выходе из состава Азербайджана в 1991 году. Это привело к вооруженному конфликту, в ходе которого Азербайджан утратил контроль над территорией.

5 июля сопредседатели Минской группы ОБСЕ, выступающие посредниками на переговорах между Баку и Ереваном, призвали все стороны в конфликте из-за Нагорного Карабаха срочно прекратить военные действия.