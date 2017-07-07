ОБСЕ приняла резолюцию с призывом к России прекратить оккупацию Крыма

Парламентская ассамблея ОБСЕ на сессии в Минске в пятницу приняла резолюцию «Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ».

В документе, среди прочего, Россию призывают отменить решение о незаконной аннексии Автономной республики Крым и обеспечить беспрепятственное передвижение специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на полуострове. В резолюции утверждается, что «определенные районы Донецкой и Луганской областей» находятся под контролем «российских гибридных сил». Документ содержит призыв прекратить военные действия на Украине.

Российская делегация выступила против проекта резолюции, однако во время голосования осталась в меньшинстве.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы». По данным ООН, в Донбассе с начала конфликта погибли более трех тысяч гражданских лиц. Также Москва отрицает аннексию Крыма и называет ее «воссоединением».