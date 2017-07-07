Узбекские банки начали продавать доллар по «черному курсу»
Коммерческие банки Узбекистана начали продавать юридическим лицам иностранную валюту по так называемому рыночному курсу.
По сообщениям местных СМИ, 30 июня Кабинет министров Узбекистана внес изменения в Устав по купле-продаже иностранной валюты.
Однако пока банки Узбекистана не продают и не покупают иностранную валюту у физических лиц.
7 июля на «черных рынках» валют в городе Ташкенте покупка 1 американского доллар составила8450 сумов, продажа – 8470 сумов.
Официальный курс доллара, установленный Центробанком страны, составляет 3986 сумов 55 тийин.
Выбор редакции
Последние новости
Самое читаемое
-
Самое читаемое
-
Самое обсуждаемое