В Туркменистане в канун Азиады-2017 усилят контроль над иностранцами

На заседании Совета безопасности Туркменистана был заслушан отчет руководителя государственной миграционной службы о работе по регистрации зарубежных граждан, приезжающих в страну, а также прозвучало требование по обеспечению «строгого учета прибывающих в Туркменистан иностранных гостей как с деловым, так и ознакомительным визитами».

Накануне Азиатских игр, которые пройдут 17-27 сентября в Ашхабаде, Туркменистан ввел ряд дополнительных требований в отношении иностранных туристов, желающих получить визу. В частности, было официально озвучено требование нанимать местных гидов. «Путешествуя по Туркменистану, туристы всегда должны сопровождаться экскурсоводом», — говорится на официальном сайте мероприятия, при этом уточняется, что «все расходы должны оплачиваться туристом».

Также, по словам сотрудников туристических агентств Туркменистана, в последнее время ужесточилось требование служб безопасности страны о сборе и предоставлении информации о туристах.