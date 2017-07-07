Судьи обратились к народу Узбекистана

Судьи Узбекистана приняли обращение к народу страны на состоявшемся в четверг в Ташкенте совещании, сообщило УзА.

Отмечается, что обращение станет «неукоснительным руководством к действию для каждого судьи». Оно будет вывешено в каждом здании суда на самом видном месте. Здесь же будет установлена урна, запечатанная Службой по защите прав граждан, контролю и координации работы с обращениями физических и юридических лиц Аппарата президента.

Каждый гражданин, заходя в здание суда и ознакомившись с Обращением судей, будет знать о том, каким должен быть справедливый суд. А при выходе из здания суда граждане будут иметь возможность выразить свое отношение к деятельности судей, в том числе к тому, насколько судьи выполняют взятые на себя в обращении обязательства, а также оставить свое мнение в письменном виде, опустив его в урну.

Собранные таким образом мнения граждан ежемесячно будут изучаться службой Аппарата президента совместно с Высшим судейским советом. По результатам изучения мнения граждан будет даваться оценка работе каждого судьи.