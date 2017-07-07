Феминистки провели акцию возле мечети в Бишкеке

Бишкекские активистки возле главной мечети провели акцию под лозунгом «Не указывать нам, как одеваться». Суть мероприятия сводилась к прогулке в коротких шортах и юбках возле храма.

Участницы рассказали, что целью акции было донести мысль о праве граждан самостоятельно выбирать одежду и напомнить, что Кыргызстан является светской страной. По их словам, никто ни имеет права заставлять девушек покрываться.

5 июля во время встречи с лучшими выпускниками школ президент Алмазбек Атамбаев назвал большой бедой, «когда слепо путают веру в бога и арабскую или пакистанскую культуры».

Организаторы сегодняшней акции отмечают, что становились жертвами упреков и грубого отношения за ношение короткой одежды. Мероприятие возле мечети прошло спокойно.