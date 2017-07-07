Один человек умер в Джизаке из-за взрыва газового баллона в автомобиле

Прокуратура Джизакской области расследует инцидент со взрывом метанового баллона в автомобиле, который произошел в городе Джизаке. В результате взрыва газового баллона в автомобиле марки «Нексия» на автозаправке «Чукур» скончался один человек, четверо получили ранения.

Как сообщили «Озодлику» очевидцы произошедшего, в результате взрыва «Нексия» разлетелась на части.

Не представившийся сотрудник ГУВД города Джизака подтвердил нашему радио информацию о том, что в результате взрыва газового баллона в автомобиле «Нексия» скончался один человек, двое в тяжелом состоянии были госпитализированы, еще двое были доставлены в больницу с легкими ранениями.

Прокуратура области расследует причины взрыва на автозаправке.

– В настоящее время следователи изучают причину взрыва, который, возможно, произошел из-за утечки газа из баллона, либо утечки газа при заправке, – сказал нашему радио сотрудник ГУВД.

Репортеру «Озодлика» удалось выяснить, что в результате взрыва газового баллона в автомобиле «Нексия» погиб 24-летний работник автозаправки «Чукур» Камил Ташпулатов.

Теща покойного Гульнара-апа рассказала нашему радио, что взрыв разорвал тело ее зятя на мелкие части:

– Взрыв был таким мощным, что разорвал тело моего зятя на мелкие части. Мы даже не смогли омыть его тело, увидеть его лицо. Они привезли его тело, завернув в белую ткань. Мы не смогли провести обряд омовения покойника. Дочь моя в шоке, ведь со свадьбы не прошло и шести месяцев, – говорит собеседница.

В настоящее время родственники работника автозаправки «Чукур» требует от областных правоохранительных органов тщательного расследования причин взрыва и наказания виновных.

В Узбекистане из-за дефицита и дороговизны бензина многие автомобили, автобусы и грузовики перешли на газовое топливо.

В Узбекистане часто встречаются случаи взрыва баллонов с метаном.

– У нас говорят, что в Узбекистане водители сзади своего автомобиля везут бомбу. На самом деле – это истина. Но если бензин стоит дорого, что делать бедным водителям. Ведь ездить на автомобиле с газовым баллоном обходится вдвое дешевле, – сказал «Озодлику» водитель из Джизака.

Самый страшный случай со взрывом газового баллона в автомобиле произошел два года назад возле базара «Куйлюк» в Ташкенте. Тогда взорвался автомобиль марки «Нексия», в котором был установлен газовый баллон. Все четыре пассажира автомобиля скончались на месте.

С тех пор МВД Узбекистана рекомендует всем водителям, в автомобилях которых установлены газовые баллоны, чаще проверять техническое состояние своих авто.