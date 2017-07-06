Кыргызстан начал поставлять электроэнергию в Узбекистан

Кыргызстан договорился с Узбекистаном об экспорте электроэнергии в летний период, сообщает «Азаттык» (Кыргызская редакция Радио Свобода). С 16 июня по 4 июля Нацэнергохолдинг Кыргызстана поставил в соседнюю страну 192,5 миллиона киловатт-часов. Всего по контракту до октября планируется экспортировать 1,25 миллиарда киловатт-часов.

По данным холдинга, вопрос экспорта электричества для рационального использования водных ресурсов прорабатывался с февраля этого года. Объем воды в Токтогульском водохранилище на 6 июля достиг 18,78 миллиарда кубометров. К 22 июля он может достигнуть максимальной отметки в 19,5 миллиарда кубов. В случае переполнения, как отмечают в холдинге, придется производить технические попуски воды с плотины Токтогульской ГЭС.

Тарифы на энергию для Узбекистана составили два цента за киловатт-час. Контракт на поставку электричества подписан до октября этого года.

За счет иностранных кредитов в Кыргызстане построены ЛЭП «Датка-Кемин», проводится реабилитация крупнейшей в стране Токтогульской ГЭС, Бишкекского ТЭЦ. С января 2018 года правительство Кыргызстана намерено приступить к реализации проекта CASA-1000 по экспорту электричества в Афганистан и Пакистан.