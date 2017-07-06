В Таджикистане сын беглого экс-командира ОМОНа приговорен к 10 годам заключения

Суд города Душанбе приговорил к 10 годам лишения свободы Бехруза Гулмурода – сына Гулмурода Халимова, беглого полковника, который примкнул к «Исламскому государству». Молодой человек был признан виновным в наемничестве.

Источник «Озоди» (Таджикской редакции Радио Свобода) в суде города Душанбе на условиях анонимности сообщил, что приговор суда в отношении Бехруза Гулмурода, который проходил в закрытом режиме, был оглашен месяц назад. По его словам, родные осужденного не стали обжаловать приговор в кассационной инстанции и в начале этой недели он был помещен для отбывания срока наказания в исправительную колонию 3/2 в городе Вахдат.

18-летний Бехруз Гулмурод, старший сын беглого полковника, был задержан в апреле в Варзобском районе. По словам его родных, он занимался мелким бизнесом, чтобы материально помочь своей семье. Во время допроса Бехруз сообщил, что после побега отца никто не выходил с ним на связь, а о судьбе отца он узнавал из социальных сетей и от людей, которые представлялись друзьями Гулмурода.

Между тем на днях в кишлаке Ибрати Восейского района в результате столкновения между сотрудниками милиции и родными экс-командира ОМОН МВД, были убиты четверо родственников беглого полковника. Источник сообщил, что в столкновении ножевые ранения получил Анвар Хусейнов, заместитель начальника УБОП МВД Таджикистана.

Полковник Гулмурод Халимов исчез в апреле 2015 года, а в конце мая сообщил, что находится в Сирии. В своем видеообращении бывший командир ОМОН МВД Таджикистана заявил, что в МВД ограничивали его религиозную свободу, в частности, ему запрещали молиться, поэтому он решил присоединиться к «Исламскому государству».