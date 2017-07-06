В КР задержали предполагаемых вербовщиков террористических организаций

Госкомитет нацбезопасности задержал двух кыргызстанцев, подозреваемых в вербовке граждан в террористические организации через Интернет. По данным ГКНБ, они успели переправить в Сирию двух человек, один из которых погиб в боевых действиях, сообщает «Азаттык» (Кыргызская редакция Радио Свобода).

Один из подозреваемых, 1994 года рождения, как отмечают в спецслужбе, является активным членом международной террористической организации. Установлено, что он по указанию главарей МТО занимался активной пропагандой «джихада» в соцсетях с целью вербовки и присоединения новых членов в ряды организации.

Также задержан активный эмиссар-пропагандист международной террористической организации. По данным ГКНБ, по указанию главарей МТО задержанный вел активную вербовочную работу в Интернете, создав группы и призывая пользователей вступить в состав бандформирований. Как отмечается, он завербовал и переправил в Сирию двух граждан Кыргызстана, один из которых уже погиб в ходе боевых действий.

Следственными органами ГКНБ возбуждены уголовные дела. Задержанные водворены в СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.

В конце июня спецслужбы задержали четырех членов группировки, готовившей серию терактов в Кыргызстане.