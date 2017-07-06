Назарбаев снова попросил не переименовывать аэропорты и другие объекты в его честь

Объясняя свою позицию, он сослался на древнеримского императора и заявил, что это «вопрос будущих поколений».

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что отрицательно относится к инициативам назвать тот или иной объект в его честь.

Ранее казахстанский парламент предложил переименовать в честь него столицу (Назарбаев отказался от этой чести и решение не было принято), а позже правительство официально переименовало в Нурсултан международный аэропорт столицы страны Астаны. Обычно аэропорты называются в честь выдающихся жителей страны лишь после их смерти, но ради Назарбаева было сделано редкое исключение.

Перед этим Назарбаеву было поставлено несколько памятников, также появился на самой крупной купюре, которая находится в обращении в Казахстане.

«Я часто вспоминаю высказывание великого императора Рима и философа Марка Аврелия, который на вопрос, почему у тебя до сих пор нет памятника, отвечал: не хочу, чтобы спрашивали, чей это памятник. Пусть после меня лучше спрашивают, почему до сих пор ему не поставили памятник», – объяснил свою позицию президент Казахстана.

Также, по его словам вопрос присвоения имени – это вопрос грядущих поколений.

Нурсултан Назарбаев с 1989-го года был первым секретарем ЦК Компартии Казахстана, с 1990 года – главой Казахской ССР, а с декабря 1991 года занимает пост президента страны. На всех прошедших выборах получал абсолютное большинство голосов избирателей. Ему законодательно присвоен статус «лидера нации», который гарантирует самому Назарбаеву и его семье иммунитет от уголовного преследования.