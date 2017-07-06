Внезапные антитеррористические учения на оптовых рынках Ташкента вызвали панику среди населения

Антитеррористические учения, проведенные 5 июля в одном из самых крупных оптовых базаров Ташкента «Урикзор», стали причиной распространения среди населения тревожных слухов «об угрозе террора». Однако представитель Министерства внутренних дел Узбекистана сообщил репортеру «Озодлика» о том, что на базаре проводились антитеррористические учения специальных отрядов Главного управления борьбы с терроризмом и экстремизмом при СНБ и МВД республики, добавив, что нет причин для беспокойства.

Сотрудники Главного управления борьбы с терроризмом и экстремизмом при СНБ и МВД Узбекистана провели 5 июля специальную операцию на оптовом базаре «Урикзор савдо комплекси» в Учтепинском районе Ташкента.

Как сообщили «Озодлику» очевидцы произошедшего, сотрудники спецслужб и органов внутренних дел проверяли магазины и контейнеры торговцев при помощи специальной техники и поисковых собак.

По причине проведения спецоперации на время был закрыт рынок строительных и хозяйственно-бытовых товаров, называемый в народе «Стройбазар».

Как рассказал «Озодлику» на анонимных условиях один из торговцев, работающий на оптовом базаре «Урикзор савдо комплекси», проверяющие заявили, что ищут на территории рынка взрывчатые вещества и религиозную литературу:

– Они закрыли и обыскивали все магазины на территории «Строй базара». Кроме того, они обыскивали магазины в продуктовом павильоне. Сказали, что ищут взрывчатые вещества и религиозную литературу на территории базара, – сказал торговец.

Еще один торговец с «Урикзора» сказал репортеру нашего радио, что на территории рынка ходили мужчины в синей форме, на руках у них были повязки с надписью «спецотряд». При этом он добавил, что сотрудники спецотряда не интересовались таможенными и налоговыми документами торговцев:

– В 9 часов утра «Стройбазар» накрыли люди на спецмашинах с собакой и техникой. Продавцов оставили внутри магазинов, остальных просили покинуть помещение. В основном проверяли коробки, большие пластиковые пакеты, нас туда не пустили, даже на стоянку. Проверяющие вели себя очень спокойно, сказав нам: «Будьте осторожны, все, за остальное будем отвечать мы, не беспокойтесь». Но они не говорили, по какой причине мы не должны беспокоиться, – говорит один из торговцев, работающий на базаре «Урикзор».

Как стало известно «Озодлику» со слов источников внутри Узбекистана, аналогичные спецоперации были проведены 3 июля на оптовых базарах «Абу Сахий», «Бек Барака» и «Карвон».

В телефонном разговоре с репортером нашего радио сотрудник МВД республики заявил, что на оптовых рынках Ташкента были проведены «антитеррористические операции». Попросивший не разглашать его имени представитель министерства добавил, что территория базара «Урикзор», где продаются строительные материалы, была закрыта именно по этой причине:

​– Это были запланированные антитеррористические учения. Территории оптовых рынков были выбраны для проведения этих учений. Проверки на рынках были проведены в рамках данных учений, – сказал нашему радио сотрудник МВД.

По причине того, что МВД и администрация оптовых рынков не предупредили заранее владельцев магазинов о намечанных учениях, среди торговцев и покупателей разошлась информация о возможном теракте:

– Среди людей ходят разные разговоры. Кто-то говорит, что на базаре ищут лиц, причастных к ИГИЛ, а кто-то говорит, что на базаре стоит контейнер с бомбой. Но есть и разговоры о том, что проводятся учения. Одним словом, 5 июля базар «Урикзор» был закрыт, – сказал «Озодлику» торговец, работающий в продуктовом павильоне.

Однако, когда именно будет открыта часть оптового рынка «Урикзор», где продаются строительные и хозяйственно-бытовые товары, пока неизвестно. Сотрудник администрации рынка заявил, что данная часть рынка, возможно, останется закрытой еще в течение 2-3 дней.

Напомним, что и ранее в Узбекистане проводились внезапные антитеррористические учения, которые вызвали панику среди местного населения.