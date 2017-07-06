Узбекистан готов возобновить сотрудничество с Human Rights Watch

Узбекистан готов возобновить сотрудничество с международной правозащитной организацией Human Rights Watch, заявил 5 июля глава узбекского МИДа Абдулазиз Камилов в ходе прямого диалога с согражданами, передает интернет-издание Gazeta.uz.

«Недавно мы получили письмо от Кеннета Росса, это исполнительный директор Human Rights Watch, в котором он просит разрешить небольшой группе во главе с г-ном [Стивом] Свердловым (исследователь HRW по Центральной Азии) прибыть в Узбекистан. Мы готовы принять эту команду», – заявил Камилов.

Он пояснил, что сотрудничество должно основываться на принципах взаимоуважения и «недопущения какого бы то ни было вмешательства во внутренние дела». Кроме того, «необходимо уважать наши традиции, наши обычаи и понимать специфику».

«Мы имеем свое понимание демократического развития Узбекистана. Очень многое в этом плане делается уважаемым Шавкатом Миромоновичем Мирзияевым, нашим президентом, с первого дня прихода после выборов в руководство страны», – добавил министр.

По его словам, «здесь нет никаких запретных тем» и нужно «не исключать из повестки дня никакие вопросы, [а] обсуждать их спокойно».

«Мы можем иметь разные точки зрения, разные взгляды, разные подходы к тем или иным вопросам, проблемам. Но это не должно означать, что мы исключаем полностью нашу совместную деятельность в том пространстве, где мы имеем общие интересы. Наши двери открыты, и мы готовы принять не только Human Rights Watch, но и другие организации», – заверил Абдулазиз Камилов.

Офис международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) в Ташкенте был открыт в 1996 году. Однако в 2007 году власти Узбекистана отказали в аккредитации ее представителям. В июне 2011 года Верховный суд Узбекистана удовлетворил иск Минюста о ликвидации представительства HRW.

«Хьюман Райтс Вотч» была вынуждена приостановить свою работу в Узбекистане именно в тот момент, когда ситуация с правами человека в стране намного ухудшилась. На сегодняшний день десятки политических узников остаются в узбекских тюрьмах, подвергаясь ужасающим пыткам», – говорил в 2011 году журналистам исследователь Human Rights Watch Стив Свердлов.