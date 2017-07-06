В Душанбе обсудят вопросы экспорта электроэнергии в рамках проекта CASA-1000

Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф прибыл 5 июля с двухдневным официальным визитом в Таджикистан. 6 июля в Душанбе планируется его встреча Шарифа с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и президентом Афганистана Ашрафом Гани.

Министерство иностранных дел Таджикистана сообщает, что в центре внимания этой трехсторонней встречи будут вопросы политического взаимодействия, экономические вопросы, а также «совместная борьба с угрозами региональной и международной безопасности».

«Основное внимание будет уделено торговле и инвестициям, энергетике, транспортной инфраструктуре и усилению контактов между деловыми кругами трех стран», – говорится в заявлении МИД Таджикистана.

В целом в Душанбе планируется встреча глав стран и правительств, участвующих в проекте развития торговли электроэнергией в регионах Центральной и Южной Азии CASA-1000. Эта встреча, как ожидается, пройдет с участием Наваза Шарифа, Эмомали Рахмона, Ашрафа Гани и премьер-министра Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова. Прибытие Гани и Жээнбекова в Душанбе планируется 6 июля.