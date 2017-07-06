Узбекская редакция Би-Би-Си возвращается в Узбекистан

5 июля Узбекская редакция базирующейся в Лондоне Всемирной службы Би-Би-Си объявила о том, что «после некоторого перерыва готовится возобновить свою деятельность в Узбекистане».

В связи с этим, Узбекская редакция Би-Би-Си объявила конкурс по отбору журналистов, которые будут работать в новом корреспондентском бюро в Ташкенте.

«Мы ждем от своих журналистов проявления творческого подхода, поиска новых тем, умения вести диалог с представителями разных сфер деятельности и готовности перемещаться по разным странам мира. Корреспондет Ташкентского бюро будет освещать новости и события в Узбекистане не только для узбекистанцев, но и для читателей и слушателей по всему миру», – говорится в сообщении, размещенном на сайте Узбекской редакции Би-Би-Си.

​Другие подробности о возобновлении деятельности британской медиа корпорации внутри Узбекистана, в частности, дата открытия корреспондентского бюро в этой стране пока что не сообщаются.

Напомним, что после кровавых событий в Андижане в 2005 году в Узбекистане были закрыты офисы Би-Би-Си и Радио «Озодлик» (Узбекской редакции Радио Свобода). Журналисты этих двух западных СМИ были вынуждены продолжить свою профессиональную деятельность за пределами страны. После событий в Андижане, помимо журналистов западных СМИ, из страны были изгнаны представители международных правозащитных организаций, которые подвергли критике официальную версию андижанских событий.

По мнению некоторых наблюдателей, возвращение Узбекской редакции Би-Би-Си в Узбекистан связано с смягчением политики правительства Шавката Мирзияева в отношении независимых СМИ и свободы слова.

В ходе открытого диалога с соотечественниками, который состоялся 5 июля в Ташкенте, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов заявил о том, что международная правозащитная организация Human Rights Watch и другие международные неправительственные организации могут вернуться в эту страну.