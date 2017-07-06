В Астане откроется посольство Узбекистана

В Астане строится здание посольства Узбекистана в Казахстане. После его открытия дипломатическое представительство Узбекистана в Алматы будет преобразовано в генеральное консульство. Как сообщает Gazeta.uz, об этом в ходе диалога с соотечественниками сообщил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

Он добавил, что для обеспечения эффективной защиты прав и интересов граждан Узбекистана также прорабатывается вопрос открытия консульских учреждений в таких городах России, как Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Владивосток.

«Нововведения в национальное законодательство и намеченные мероприятия по расширению нашего дипломатического присутствия за рубежом должны на деле обеспечить реализацию главного приоритета президента Шавката Миромоновича Мирзияева: „защита интересов и прав граждан нашей Родины, где бы они не находились“», – подчеркнул министр.

Абдулазиз Камилов рассказал, что в целях создания благоприятных условий для граждан по ряду консульских действий упрощаются механизм и сроки рассмотрения обращений. К примеру, временной период подтверждения личности заявителя, утратившего за границей свои проездные документы и обратившегося с просьбой выдать свидетельство на возвращение на Родину, сокращен с 3 месяцев до 7 рабочих дней.