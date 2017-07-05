Чемпионка Узбекистана по дзюдо вынуждена подрабатывать сиделкой в России

31-летняя Надира Раджабова, ставшая чемпионкой Узбекистана по дзюдо в 2004 году, работает сейчас сиделкой у престарелой женщины в Москве. На заработанные деньги Надира содержит свою немалую семью, которая живет в Узбекистане. Экс-чемпионка жалуется, что махаллинский комитет в ее родном Карманинском районе оказывает давление, чтобы вернуть ее обратно на родину.

Надира Раджабова живет уже несколько лет в Москве и ухаживает за 72-летней женщиной. В беседе с «Озодликом» молодая женщина говорит, что не может оставить свою больную подопечную и уехать в Узбекистан, так как может лишиться работы.

Ведь на заработанные на чужбине деньги Надира содержит свою семью – отца-инвалида, мать-домохозяйку, безработного брата и 6-летнего усыновленного сына, которые живут в Карманинском районе Навоийской области.

Пенсия для отца-инвалида

По словам 31-летней Надиры Раджабовой, несколько лет назад ее отец попал в автокатастрофу и оказался инвалидом 1-й группы. После этого все заботы о семье легли на ее плечи, так как она является первенцем своих родителей.

Женщина говорит, что связалась с редакцией «Озодлика» не для того, чтобы пожаловаться на свою нелегкую судьбу, а для того, чтобы рассказать о том, что местные власти уже несколько лет не дают пенсию ее отцу-инвалиду:

– После той аварии, отец упал на работе и ранил ногу, которую повредил при аварии. С тех пор ему приходится каждые шесть месяц переносить хирургическую операцию, чтобы ему выкачали скопившийся в костях гной. Оказавшись инвалидом, он только два года получал пенсию. Потом ему перестали давать пенсию. Отец долго бегал по различным инстанциям и смог восстановить пенсию. Но это продлилось недолго, ему опять приостановили выдачу пенсии. Сейчас в Узбекистане уже другой президент. Я посоветовала отцу снова обратиться в соответствующие инстанции, чтобы ему начали выдавать пенсию. Он так и поступил, но результата никакого. Мы даже обращались в виртуальную приемную президента, но так и не получили ответа, – говорит Надира.

Работа для безработного брата

По словам Надиры, во время работы в Москве она упала с лестницы и сломала себе ногу. Чтобы не потерять работу, женщина была вынуждена вызвать младшего брата из Узбекистана в Москву, чтобы он смог на некоторое время заменить ее на рабочем месте:

– В Москву он приехал на два месяца. Но остался на три месяца. Когда он вернулся домо, начальник отдела кадров завода в Навоий заявил ему: «Ты оказывается работал в России, поэтому здесь для тебя работы нет». Теперь и он оказался безработным. Он каждые шесть месяцев ходит на свою прежнюю работу в надежде, что ему предложат хоть какую-нибудь работу. Ведь он хороший специалист, но ему по какой-то неизвестной причине не дают работу, – рассказывает «Озодлику» Надира Раджабова.

Усыновленный ребенок

Несколько лет назад Надира Раджабова усыновила ребенка, который сейчас также находится на ее иждивении:

– Я получила серьезную травму, когда занималась спортом. В результате, мне удалили матку. Затем я решила усыновить ребенка. Сейчас моему сыну шесть лет. Я сама содержу его. Каждый месяц отправляю родным 300-400 долларов, чтобы они ни в чем не нуждались. А теперь председатель нашей махалли говорит мне: «Возвращайся на родину». Но если я вернусь в Узбекистан, то потеряю работу, – говорит Надира Раджабова.

Бывшая чемпионка в спецсписке

Как говорит Надира, она уехала на заработки в Россию в 2011 году и последующие пять лет не возвращалась в Узбекистан. После этого местные власти занесли ее в специальный список граждан, которые долгое время отсутствуют в стране:

– Теперь махалля требует, чтобы я вернулась обратно в Узбекистан. Сказали, что я должна вернуться, написать объяснительную, пройти беседу, после чего снова могу вернуться в Москву. Но сейчас мое материальное положение не позволяет купить билеты. Во-вторых, я не могу оставить свою работу, так как могу лишиться ее. Если я останусь без работы, обеспечат ли меня узбекские власти работой? Ведь они несколько лет не дают никакой работы моему брату!, – говорит Надира.

Рано угасшая чемпионка

Надира Раджабова стала чемпионкой Узбекистана по дзюдо в 2004 году.

Однако молодая женщина была вынуждена покинуть большой спорт после автоаварии, в которую попал ее отец:

– После этого все мои дела пошли на спад. Я не смогла продолжить заниматься спортом и учиться. Хотя в те годы я училась в Ташкентском экономическом институте. Меня неоднократно просили вернуться в большой спорт. Но тогда я была вынуждена содержать свою семью. Все это продолжается по сей день. Однако я верю в себя, морально я не сломалась. Если никто не будет мне мешать, я заработаю немного денег и снова вернусь в прежнее русло. Однако наша махалля вот уже полгода оказывает на меня давление, требуя вернуться в Узбекистан, – говорит огорченно экс-чемпионка.

Обращение к президенту

– В Узбекистане сменился президент, который создает условия для молодежи. Я очень радуюсь этому. Если бы для меня нашлась работа на родине, то я сразу же уехала бы обратно домой. Я бы с удовольствием уехала бы в Узбекистан, если бы отец-инвалид смог получать пенсию, брата взяли на работу, а для меня нашлась работа по специальности. Я смогла бы сама воспитывать своего сына и вырастить из него настоящего патриота Узбекистана, – сказала «Озодлику» в конце беседы экс-чемпионка Узбекистана по дзюдо Надира Раджабова.