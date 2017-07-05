Глава МИД Узбекистана впервые проводит открытый диалог с простыми гражданами

В Международном пресс-клубе в Ташкенте начался открытый диалог министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова с простыми гражданами и журналистами. Открытый диалог транслируется широкой общественности через телеканал «Узбекистан».

На видеоконференции, которая впервые в истории независимого Узбекистана транслируется в прямом эфире, принимают участие главы дипломатических представительств 47 зарубежных стран.

Открытый диалог начался в 14:00 по ташкентскому времени и продлится два часа.

Как приводится на сайте МИД Узбекистана, граждане Узбекистана, не имеющие возможности прямо обратиться в МИД, могут заблаговременно прислать вопросы в текстовой, аудио- и видеоформатах в Виртуальную приемную министра, на официальную электронную почту muloqot@tiv.uz, а также через официальную страницу МИД в «Facebook» и канал в «Telegram».

Накануне открытого диалога граждане Узбекистана, проживающие за пределами страны, сообщали «Озодлику», что посольства Узбекистана заранее готовят граждан, которые собираются задать вопросы Абдулазизу Камилову.

Как удалось выяснить репортерам «Озодлика», в посольствах Узбекистана в Турции, Малайзии и Японии со студентами, которые должны были задать вопросы главе МИД Узбекистана, была проведена подготовительная «репетиция».