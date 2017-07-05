В КР пользователя соцсетей привлекут к ответственности за возбуждение межнациональной вражды

Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана установил пользователя социальной сети «ВКонтакте» под именем Ахмад Асадуллаев, который в своих комментариях вызвал негативную реакцию отдельных интернет-пользователей тем, что унижал честь и достоинство представителей другой национальности. На него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает «Азаттык» (Кыргызская редакция Радио Свобода).

Установлено, что пользователь через подставное фото активно и открыто выражал негативное отношение к представителям другой национальности и государственной символике Кыргызстана.

Филолого-политологическая экспертиза заключила, что в его постах имеются признаки действий, направленных на возбуждение национальной вражды и унижение национального достоинства, сообщает пресс-служба ГКНБ.

Открыто уголовное дело по статье «Возбуждение национальной (межэтнической), расовой, религиозной или межрегиональной вражды» Уголовного кодекса Кыргызстана. Ведется следствие.

На прошлой неделе были задержаны двое граждан по подозрению в разжигании межнациональной розни через социальные сети. Они публиковали негативные комментарии о государственном флаге Кыргызстана также в социальной сети «ВКонтакте».